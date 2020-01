Getuigenoproep poging beroving

De aangever had een jas te koop gezet en afgesproken met een geïnteresseerde koper. Een bekende van de aangever ging met hem mee. Op de Buitenhaven kwam de “koper” vermoedelijk vanuit een geparkeerde auto aanlopen en toonde een (nep)vuurwapen. Daarna rende de dader met de jas weg en vluchtte een auto in. De getuige wilde de dader tegenhouden, maar hij werd door het openstaande portier van de vluchtauto meegesleurd. Hij viel met jas en vuurwapen op de grond. Het wapen is in beslag genomen.

Getuigenoproep

De politie zoekt getuigen van deze poging beroving, via 0900-8844, via het Politie WhatsApp nummer 06 – 1220 7006, of via een tipformulier. Je blijft anoniem als je informatie deelt met Meld Misdaad Anoniem 0800-7000 of via www.meldmisdaadanoniem.nl. We vragen voor een snelle informatieverwerking om het volgende dossiernummer te vermelden: 2020- 022823.