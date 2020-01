Getuigenoproep poging inbraak

De politie werd zondagavond rond 23u25 gewaarschuwd dat een verdachte aan de achterzijde van een woning een poging deed om in te breken. Dankzij de snelle melding kon de politie een buurtonderzoek houden. De politiehond vond een spoor en dat leidde naar de verdachte. De verdachte verzette zich tegen de arrestatie waarbij de politiehond de verdachte in zijn voet beet. Daarna wisten agenten hem in de boeien te slaan. De verdachte zit vast voor nader onderzoek.

Getuigenoproep

De politie zoekt getuigen van deze poging inbraak, via 0900-8844, via het Politie WhatsApp nummer 06 – 1220 7006, of via een tipformulier. Je blijft anoniem als je informatie deelt met Meld Misdaad Anoniem 0800-7000 of via www.meldmisdaadanoniem.nl. We vragen voor een snelle informatieverwerking om het volgende dossiernummer te vermelden: 2020- 022909.