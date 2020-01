Gewapende overval op supermarkt

Rond 21.45 uur kwamen twee mannen van ongeveer 20 jaar gewapend de winkel in en eisten geld. Het tweetal dat geheel in het donker was gekleed, wist te vluchten in de richting van de parkeerplaats met een onbekend geldbedrag. De politie is op zoek naar de verdachten, die met een bijl en hamer gewapend zouden zijn, en heeft een Burgernetbericht verstuurd. Zij wil graag in contact komen met mensen die meer informatie hebben. Informatie en tips kunnen worden gedeeld via 0900-8844 of anoniem bij M. via 0800-7000.