Verdachte aangehouden in onderzoek naar schietincident

De recherche startte naar aanleiding van het incident bij een winkelcentrum aan de Schaarbroekerweg een onderzoek. De man meldde zich later op de avond bij de politie in Sittard, waarna hij is aangehouden. Het is nog onduidelijk wat de aanleiding of achtergronden zijn van het schietincident. Het lopende politieonderzoek moet meer duidelijk hierover geven. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit.