Gerrit den Uyl nieuwe directeur Politieacademie

Gerrit den Uyl is sinds 2015 directeur van het Politiedienstencentrum (PDC).



Lid korpsleiding Leonard Kok zegt over de voordracht: 'De Politieacademie staat voor een grote opgave, omdat er veel nieuwe politiemensen moeten worden opgeleid. De komende tijd wordt er veel gevraagd van docenten, personeel en leiding. Tegelijk wordt het politieonderwijs hervormd. De korpsleiding is blij dat we samen met de Politieacademie en het ministerie Gerrit hebben kunnen voordragen, omdat hij met zijn organiserend vermogen en politie achtergrond, zeer geschikt is om de gewenste hervorming van het politieonderwijs vorm te geven.'



Trots

Over zijn overstap zegt Gerrit zelf: 'Het is mooi om te zien hoe het PDC in de afgelopen jaren is gegroeid. Ik ben trots dat de collega’s in het PDC goed politiewerk daadwerkelijk mogelijk maken. Dat ik nu met veel energie de Politieacademie mag gaan leiden vind ik een buitengewone eer. De opgave is groot, maar de mogelijkheden nog groter.'



Gerrit den Uyl volgt Leon Kuijs op die in december afscheid nam van de Politieacademie. De procedure voor het vervullen van de vacature voor directeur Politiedienstencentrum zal nu worden opgestart. De komende tijd zal plaatsvervangend directeur Petra Bosman deze functie waarnemen.