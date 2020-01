Tip leidt agenten naar drugslab

De politie kan tips over verdachte situaties goed gebruiken, dat blijkt wel uit dit voorbeeld. Dus ziet u in uw buurt verdachte personen of voertuigen op opvallende tijdstippen? Of misschien heeft u iets anders gezien wat niet klopt, bijvoorbeeld rondom uw woning? Dan kunt u uw tips anoniem doorgeven via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem) of via 0900-8844.

2020043772 JS