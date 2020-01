Politie houdt twee verdachten aan voor heling / diefstal van fiets

Aangifte

Een Utrechter had aangifte gedaan van diefstal van zijn fiets. De fiets was gestolen vanaf de Rotsoord in Utrecht, vanuit een afgesloten fietsenstalling in een afgesloten parkeergarage. Op Marktplaats zag de man zijn eigen fiets te koop staan.

Ontmoeting

Samen met de politie maakte de man een afspraak met de verkopers op ‘t Goylaan. De man maakte een proefrondje met de fiets en heeft uit het zicht van de verdachten snel het framenummer van de fiets gecheckt. Dat kwam overeen met het nummer op zijn aankoopbon. De man maakte aan de politie duidelijk dat het echt ging om zijn fiets en ter plaatse zijn de twee verdachten aangehouden: een 39-jarige man uit Amsterdam en een 37-jarige vrouw uit Utrecht. In het voertuig waarmee de verdachten naar 't Goylaan waren gereden, werd ook nog een slijptol aangetroffen.