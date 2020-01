Politie zoekt getuigen van brand bij restaurant

Iets voor 04:00 uur ontdekte de eigenaar van het pand de brand. Hij belde direct de brandweer die de brand snel kon blussen. Bij de brand raakte niemand gewond, maar het pand liep wel brandschade op. Er is door de politie een onderzoek ingesteld naar de oorzaak van de brand.



Vlak voordat de eigenaar de brand ontdekte, is er een man gezien in de omgeving van het gebouw. Hij is weggerend in de richting van de Zeemanlaan. De politie wil deze man graag spreken. De man was normaal van postuur. Hij droeg een parka met capuchon, een trainingsbroek en handschoenen.



Heeft u deze man gezien of heeft u iets verdachts gezien in de nacht van maandag op dinsdag rond de Sloterweg dat te maken kan hebben met deze brand? Meldt u dit dan bij de politie via telefoonnummer 0900-8844. Liever anoniem blijven? Belt u dan met Meld Misdaad Anoniem via telefoonnummer 0800-7000.



2020018667