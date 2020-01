Overval op juwelier in Team West

In de uitzending is er ook aandacht voor een mishandeling van een 58-jarige man. Het slachtoffer werd na een cafébezoek in Wassenaar bewusteloos geslagen. Verder worden er camerabeelden getoond van drie mannen die op 22 december 2019 een man in zijn woning in Leidschendam overvielen. Wie zijn deze drie mannen? Vrijdag 29 november 2019 kijken een man en vrouw de pincode van een 82-jarige man af en stelen vervolgens zijn portemonnee met pinpas. In de uitzending beelden van dit duo.



Wassenaar | Mishandeling na cafébezoek

Een 58-jarige man is dinsdag 29 oktober het slachtoffer geworden van een mishandeling in Wassenaar. Op die bewuste dinsdagavond werd het slachtoffer in een café aan de Oostdorperweg in Wassenaar door een bezoeker bedreigd. Toen het slachtoffer rond 21.30 uur naar buiten liep, werd hij op straat schuin tegenover het café door de onbekende man bewusteloos geslagen. Ook raakte hij gewond aan zijn gezicht en lichaam. In deze uitzending worden er camerabeelden van de verdachte getoond.



Leidschendam | Overval woning

Op zondag 22 december wordt een 63-jarige man in zijn slaap overvallen door drie mannen. De aangever lag rond 23.30 uur in zijn woning aan de Burgemeester van Duyvendijklaan in Leidschendam te slapen. Vanuit het niets stonden er drie mannen in zijn slaapkamer. Een van de mannen richtte een vuurwapen op het slachtoffer en sloeg hem vervolgens met dat vuurwapen op zijn hoofd. De mannen doorzochten de woning en gingen er na korte tijd vandoor met een geringe buit. De verdachten liepen weg in de richting van de Burgemeester Velthuysenlaan. In de uitzending worden camerabeelden van de overvallers getoond.



Den Haag | Overval juwelier Paul Krugerlaan

Op dinsdag 24 december rond 11.00 uur vond een overval plaats op een juwelier aan de Paul Krugerlaan in Den Haag. Nadat twee mannen enige tijd in de winkel hebben rondgekeken, pakken ze de eigenaar vast en binden hem vast. Vervolgens stoppen de mannen sieraden in een tas en rennen de winkel uit. Het slachtoffer vertelde dat de mannen Spaans met elkaar spraken. Van de mannen zijn duidelijke camerabeelden.



Alphen aan den Rijn | Zakkenrollerij

Op vrijdag 29 november rond 13.45 uur wordt een 82-jarige man het slachtoffer van zakkenrollerij. Rond dat tijdstip pinde hij bij een pinautomaat in de Albert Heijn in het winkelcentrum de Herenhof in Alphen aan den Rijn. Tijdens dat pinnen is mogelijk zijn pincode afgekeken. In de uitzending worden er camerabeelden getoond van een man en vrouw die de portemonnee uit zijn schoudertas wegnemen. De volgende dag pint een andere man met de gestolen pinpas bijna 1000 euro van de rekening van het slachtoffer. Van de man en de vrouw worden camerabeelden getoond.



Heeft u informatie over een van de zaken?

Bel uw tips door via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070 of bel anoniem met M.0800-7000.



Team West: iedere dinsdag om 17.00 uur op TV West. Herhaling op ieder uur.

Op woensdag wordt Team West nog een aantal keer herhaald.



In het programma Opsporing Verzocht- dinsdag om 20.35 uur op NPO1 – een getuigenoproep. Zaterdagavond 21 december wordt de 20-jarige Bilal Aydin op de Goudriaankade doodgestoken. Het onderzoek is nog steeds in volle gang en het onderzoeksteam wil nog graag getuigen spreken.

Herhaling op woensdag rond 12.00 uur op NPO2.