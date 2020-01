Man onder bedreiging van mes beroofd van scooter

Het slachtoffer kon de politie een beschrijving van de vluchtauto geven. Even later zagen agenten op de Statenlaan een auto rijden, die aan het signalement voldeed. De vier inzittenden werden aangehouden. Het gaat om een man (19) uit Middelburg, een man (19) uit Arnemuiden en twee vrouwen (17 en 18), beiden uit Middelburg. Het viertal is voor verder onderzoek en verhoor naar een politiecellencomplex gebracht. De scooter werd in een tuin bij een woning aan de Radenhove teruggevonden. Een GGD-arts heeft een onderzoek ingesteld naar het letsel van het slachtoffer.