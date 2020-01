Man aangehouden na ruzie met echtgenote

De politie kreeg rond 4.20 uur een melding van de buren van het stel, nadat de vrouw haar huis was uitgevlucht en bij hen had aangebeld. Toen agenten ter plaatse kwamen, bleek dat de vrouw licht gewond was geraakt. Haar man had tijdens een ruzie vermoedelijk een mes gebruikt. Hij werd aangehouden en voor verder onderzoek naar een politiecellencomplex gebracht. De vrouw deed aangifte van mishandeling. De politie heeft een mes in beslag genomen en onderzoekt het incident.