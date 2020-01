Politiechef Zeeland-West-Brabant tevreden over behaalde resultaten

Er wordt in de strijd tegen de ondermijning door de politie nauw samengewerkt met het Openbaar Ministerie, gemeenten, Belastingdienst, Taskforce en andere partners. Maar ook de hulp van burgers en ondernemers is onontbeerlijk in de strijd tegen de ondermijnende criminaliteit want ‘Veiligheid is van ons allemaal.’ De politiechef: “Dat kan soms op gespannen voet staan met de winstgevendheid als bijvoorbeeld transporteurs extra moeten controleren of er drugs in de lading verstopt worden of een makelaar die onraad voelt als een louche persoon om onduidelijke redenen een loods wil huren. Maar ik doe ook een beroep op de burger. Bel de politie of Meld Misdaad Anoniem (0800-7000) als je vermoedt dat er ergens in de straat een hennepkwekerij of drugslab zit”.