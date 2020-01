Vacature Arrestantenbeveiliger

Als de politiecollega’s er zijn, dragen ze de verdachte aan ons over en leiden we de tegensputterende verdachte naar zijn cel. Terwijl mijn collega en ik hem vasthouden, verwijdert een andere collega al zijn kleding en zijn persoonlijke bezittingen. Via de camera’s in zijn cel zien wij hem tot rust komen. In de onderzoekskamer checken wij zijn spullen en vinden een mes! Wat ben ik blij dat we zo snel hebben gehandeld, denk ik nog. Er had een hoop mis kunnen gaan als deze verdachte zijn wapen in handen had gekregen. Ik voel mijn hartslag weer zakken en ik krijg weer controle over mijn ademhaling. Nog even de afhandeling op papier en dan is het alweer lunchtijd voor de arrestanten. Na het lunchen halen de arrestanten nog even een frisse neus op de luchtplaats en loop ik naar de kantine voor een welverdiend kopje koffie. '

Dit is géén scène uit een politieserie, maar een kijk in het leven van een arrestantenbeveiliger bij de politie. Hebben wij jouw aandacht en zie jij jezelf hier ook al werken? De cellencomplexen van Eenheid Zeeland-West Brabant in Breda en Tilburg hebben ondersteuning nodig en kunnen jouw hulp daar zeker bij gebruiken! Niet alleen blauw op straat is aan het groeien, maar ook blauw binnen. Solliciteer nu! https://kombijde.politie.nl/vacatures/arrestantenbeveiliger_2454175.html