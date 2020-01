Werkstraf Halt nu ook mogelijk op politiebureau

Het politiebureau in de Stationsstraat in het centrum van Tilburg heeft de primeur. De samenwerking tussen Halt en de Politie is uniek en nog volop in ontwikkeling. In de periode van augustus 2019 tot begin 2020 zijn er al vijf jongeren geweest die een werkstraf hebben afgerond. Zij hebben de Halt-straf gekregen vanwege het beledigen van een politie ambtenaar. Het project is namelijk bedoeld voor straffen in combinatie met geweld tegen hulpverleners. Dit is confronterend voor jongeren en bedoeld om hun beeld van de politie aan te passen.

De jongere komt in contact met collega’s van degene die hij heeft beledigd en gaat rechtstreeks in gesprek met de agenten. Eric Vos, huismeester en begeleider van de jongeren”: “De jongere komt hier om zijn straf uit te voeren en helpt dus gewoon mee met het schoonmaken van de fietsen of auto’s. Maar tegelijkertijd hoort hij er ook gewoon bij, we behandelen hem of haar als iedere andere collega en krijgen dat respect ook terug. We gaan met de collega’s koffiedrinken en automatisch wordt er toch een praatje gemaakt. Hierdoor krijgen wij meer te horen over waarom een jongere een straf heeft en omgekeerd hoort de jongere hoe het is om agent te zijn. Dat maakt indruk en draagt echt bij aan de beeldvorming.” Eric ervaart de samenwerking dan ook als een groot succes en merkt dat de jongeren op tijd zijn en hun best doen.