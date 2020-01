Opsporing verzocht: waar is Cor Pijnen?

Hilversum - Vanavond in Opsporing Verzocht onder meer aandacht voor de gezochte Cor Pijnen. Hij was voorwaardelijk in vrijheid gesteld voor een liquidatiepoging in 2009. Een van zijn voorwaarden was het dragen van een enkelband. Sinds 21 januari 2020 kan zijn enkelband niet meer worden gemonitord en is deze waarschijnlijk doorgeknipt.