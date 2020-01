Update Onderzoek naar autobranden in Oss

Om hoeveel autobranden gaat het eigenlijk en wat zijn de oorzaken?

“Wij hebben in 2019 en 2018 te maken gehad met in totaal 62 autobranden. Bij een autobrand in december 2019 is de brand overgeslagen naar een woning. In 2020 zijn er tot op heden 3 incidenten geweest. En bij de meest recente brand zijn de bovengenoemde bestelbusjes verloren gegaan. Bij 65 incidenten werd, ondanks sporenverlies, vastgesteld dat er sprake was van brandstichting.



Hoe wordt het onderzoek aangepakt?

“Iedere brand wordt altijd afzonderlijk onderzocht door ons onderzoeksteam. Wat was de oorzaak? Wie was de eigenaar? Spelen er conflicten? Heeft iemand voordeel bij de autobrand? Bij alle brandstichtingen doen wij buurtonderzoek en zoeken wij naar camerabeelden. Soms levert dat interessante informatie op. Verder analyseren wij de branden. Zijn er bijvoorbeeld patronen te ontdekken die ons kunnen helpen in de aanpak?

Brandonderzoeken zijn ingewikkelde onderzoeken. Wij gaan bij iedere brand uit van een aantal scenario’s: brandstichting door een conflict, verzekeringsfraude, technisch mankement of een seriematige brandstichting. Maar vaak zijn er weinig sporen en dat maakt het natuurlijk niet gemakkelijk. Toch hebben wij de ambitie en de goede hoop dat wij ook voor de meest recente autobranden tot aanhoudingen zullen komen.”



Wordt er extra gesurveilleerd?

“Om te beginnen kunnen wij niet overal tegelijk zijn en wij kunnen helaas ook niet alles voorkomen. Natuurlijk zijn wij extra alert. Wij snappen heel goed dat de branden bewoners bezighoudt. Zij kunnen erop vertrouwen dat er aandacht voor is. Ook de wijkagenten zijn alert en voor iedereen met vragen aanspreekbaar."



Wat kunnen bewoners zelf doen?

“Wij hebben de hulp van de burger hard nodig. Wij vragen bewoners om net als politie extra alert te zijn. Zo roepen wij iedereen op om 112 te bellen bij verdachte situaties, ook in de nacht. Iedereen met informatie over de branden vragen wij om te bellen met de recherche op 0900-8844. Mensen die liever anoniem blijven kunnen bellen met Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000. Ook kan gebruik gemaakt worden van onderstaand tipformulier.



Wij vragen daarnaast heel specifiek aan Osse inwoners die camera’s hebben om zich aan te melden via camera in beeld. Klik hier en meld je aan voor camera in beeld.

Dus heb je een camera en woon je in de buurt of (nabije) omgeving van een brand? En heb je daardoor relevante info over de betreffende brand? Meld dat dan via 0800-6070(gratis Opsporingstiplijn) of via Meld Misdaad Anoniem (0800-7000).”



Wat als er de komende tijd nieuwe branden komen?

“Wij gaan door met ons opsporingsonderzoek en proberen snel te reageren op nieuwe ontwikkelingen. We bekijken de situatie van dag tot dag en passen onze inzet waar nodig aan. Mensen kunnen erop vertrouwen dat wij er alles aan doen om duidelijkheid te krijgen. Wij willen niets liever dan dat de branden stoppen én dat we de daders aan kunnen houden.”