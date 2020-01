Drie inbrekers aangehouden na heterdaad

Dinsdagavond kreeg de politie rond 23:15 uur een melding binnen van een mogelijke inbraak. Toen de agenten aankwamen zagen zij dat het hek was opengebroken en dat in een gebouw op het terrein personen aanwezig waren. Bij het zien van de politie sloegen de drie mannen met gevulde tassen op de vlucht. De agenten zetten de achtervolging in en konden meteen één verdachte in de kraag vatten. Na een korte zoektocht vond de politie de twee andere mannen en ook zij werden aangehouden. Alle drie de verdachten zijn overgebracht naar het politiebureau en zitten nog vast.

2020019325