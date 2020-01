Onderzoek naar nieuw politiebureau in Zoetermeer

Het huidige politiebureau aan het Burgemeester Wegstapelplein voldoet niet meer aan de eisen die de politie stelt aan de huisvesting. In de afgelopen periode zijn meerdere opties onderzocht. Voor een bureau dat geschikt is voor de politie nu en in de toekomst, blijkt de bouw van een nieuw pand de beste oplossing. De voorkeur voor de nieuwe locatie voor het nieuwe bureau gaat uit naar een deel van het huidige parkeerterrein aan de Denemarkenlaan. Vanaf deze centrale locatie heeft de politie goede aansluiting op de hoofdwegen van Zoetermeer. Als de verdere uitwerking positief is en de gemeenteraad akkoord gaat met de plannen, start de bouw van het nieuwe politiebureau medio 2021. De verwachting is dat het nieuwe bureau in 2023 klaar is.