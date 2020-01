Staedion schenkt de politie vier oefendeuren.

Den Haag - Soms moet de politie deuren forceren. Met de politie sleutel, ook wel bekend als de ‘boem’ openen agenten jaarlijks veel deuren met geweld. Meestal bij een acute nood situatie of als er met spoed hulp nodig is. Ook in situaties waarbij de bewoner geen medewerking verleent of in het geval van een verdachte situatie, mag de politie de deur forceren.