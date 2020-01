Drie minderjarige verdachten aangehouden voor woninginbraken

De inbraken vonden voornamelijk plaats in de wijk Dauwendaele. Bij de verdachten is huiszoeking gedaan. Ze zitten nog vast in een politiecellencomplex. Omdat de verdachten in beperkingen zitten en zij alleen contact mogen hebben met hun advocaat is dit alle informatie die op dit moment bekend gemaakt wordt. De drie worden deze week voor de Rechter Commissaris geleid.