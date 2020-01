Man aangehouden zonder rijbewijs

Agenten reden dinsdagmiddag 28 januari 2020 rond 12.30 uur op de Strijbeekseweg toen zij een scooter zagen rijden met hoge snelheid. Zij gaven de bestuurder een stopteken, waarna hij op de Daesdonkseweg tot stilstand kwam. De 27-jarige verdachte gaf aan geen rijbewijs te hebben voor de motorscooter. Bij controle in het systeem bleek hij nog ruim 8000 euro aan boetes open te hebben staan. Hierop is de motorscooter buiten bedrijf gesteld. Bij controle van de motorscooter bleek tevens dat hij nog diverse gripzakjes hennep en een grote hoeveelheid contant geld bij zich had. De goederen zijn in beslaggenomen, de verdachte is meegenomen naar het politiecellencomplex.