Grote controle in Hoensbroek voor Donkere Dagen Offensief

Hoensbroek - In de wintermaanden slaan criminelen vaker hun slag en daarom zet de politie extra in tijdens deze ‘donkere dagen’. In het kader van dit zogeheten ‘Donkere Dagen Offensief’ houdt de politie vanmiddag en vanavond, samen met handhavers van de gemeente Heerlen, een criminaliteits- & verkeerscontrole in het centrum van Hoensbroek.