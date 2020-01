Duitser met wapens in de auto aangehouden

Medewerkers van de Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid gaven de bestuurder op de A2 tussen Amsterdam en Utrecht een volgen-teken om hem op de parkeerplaats Haarrijn te controleren. Het viel de agenten op dat de 41-jarige bestuurder bloednerveus was. Al snel werd duidelijk waarom. In het middenconsole troffen de agenten namelijk een vuurwapen aan. De bestuurder werd direct aangehouden en bij nader onderzoek in de auto troffen de agenten ook nog een ploertendoder en een bus pepperspray aan. Het bezit van al deze wapens is verboden. De bestuurder verklaarde dat hij deze wapens bezit in verband met zijn beroep; hij is namelijk privé-detective. Hij was echter vergeten ze in Duitsland te laten. De wapens zijn in beslag genomen en de man is na verhoor met een dagvaarding weer op vije voeten gesteld.