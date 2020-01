Benadering door onbekende man in Bussum

Het aanspreken van vreemden is op zichzelf geen strafbaar feit. Toch nemen wij deze meldingen serieus en doen we onderzoek naar de beweegredenen van deze man. Wij zouden daarom graag met hem in contact komen over dit opvallende gedrag.

De man waar melding over is gemaakt wordt als volgt omschreven:

Het gaat om een man van ongeveer 40 jaar oud met een donkere huidskleur, hij heeft kroeshaar, is ongeveer 1.75 m lang en heeft een normaal postuur. Hij had een zwarte jas aan met capuchon en reed op een fiets met donkere fietstassen, mogelijk donkerblauw of zwart.

Herkent u het signalement of kent u deze man? Of heeft uw kind een soortgelijke situatie meegemaakt? Neem dan contact op via 0900-8844 of 0800-7000 (anoniem).

Het is begrijpelijk dat ouders met kinderen door deze verhalen extra alert zijn. Wanneer u of uw kind iets ziet dat u niet vertrouwt, kunt u altijd 112 bellen. Voor niet-spoedeisende onderwerpen of algemene vragen is de politie bereikbaar via 0900-8844.