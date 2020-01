Waarschuwingsschoten voor vermoedelijke ladingdieven

Omdat de logistiek nooit stilstaat, is het belangrijk dat ondernemers zonder tijdverlies en ongeacht de plaats en tijd aangifte kunnen doen. Sinds 2017 kan iedere ondernemer 24 per dag aangifte doen van ladingdiefstal via een speciaal aangifteloket via 088 – 00 874 44. Aangiftes zijn belangrijk als bron voor informatie voor het bestrijden van transportcriminaliteit. Op basis van een volledig beeld kan de politie maatregelen treffen. Komt de aangifte kort na de diefstal gaan we ook direct ter plaatse om de aangifte op te nemen en onderzoek te doen. Met de ingebruikname van dit loket ging een lang gekoesterde wens van de transportbranche in vervulling. TLN benadrukt in al haar uitingen richting haar leden dat het doen van aangifte van belang is.