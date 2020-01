Getuigen gezocht straatroof Amersfoort

Omschrijving daders

De groep die hem aanvalt bestaat uit 3 of 4 daders, allen met een leeftijd van rond de 18 jaar oud. Ze zijn donker gekleed. Van de man die geweld gebruikte tegen het slachtoffer is er een uitgebreider signalement.

Jonge man (+/- 18 jaar)

1.75-1.80 m lang

Licht getinte huidskleur

Dun postuur

Zwarte joggingbroek

Zwarte schoenen

Donkerblauwe/zwarte dikke winterjas met bontkraag

Capuchon

Weet u meer over deze straatroof of herkent u het signalement van de verdachte? Of was u in de buurt van het Jaagpad en heeft u iets opvallends gezien of iets gehoord over deze groep jongeren? Neem dan contact met ons op via 0900-8844 of het tipformulier. Anoniem melden kan ook via 0800-7000.