Man bedreigd en mishandeld: getuigen gezocht!

De IJmuidenaar werd door het tweetal onder andere bedreigd met een mes en werd gedwongen om achter in zijn auto te gaan zitten. Hij probeerde weg te komen en werd tijdens zijn vlucht door een van de twee daders geslagen en geschopt. Desondanks wist hij toch weg te komen en riep hij de hulp in van een bestuurder van een zilverkleurige auto die aan kwam rijden. Deze automobilist stopte, waardoor de verdachte die achter de IJmuidenaar aan zat, wegrende. Het geschrokken slachtoffer belde aan bij een woning aan de Kleverlaan en werd opgevangen door de bewoners, waarna de politie werd gebeld.

De politie heeft een onderzoek ingesteld en is op zoek naar mensen die mogelijk iets gezien hebben donderdagavond in de Ter Spijtstraat of de directe omgeving van de Kleverlaan, dat te maken kan hebben met bovenstaand incident. De politie zou ook heel graag de automobilist willen spreken, die stopte voor het slachtoffer.

Van de twee daders is het volgende signalement bekend:

Signalement verdachte 1:

- Tussen de 20 en 30 jaar oud

- Donkere huidskleur

- Donkere gewatteerde jas van glimmende stof

- Droeg een schoudertasje

Signalement verdachte 2:

- Tussen de 20 en 30 jaar oud

- Donkere huidskleur

- Donker kort krullend haar.

Vragen aan het publiek:

* Heeft u iets gezien donderdagavond tussen 18.50 en 19.00 uur dat met bovenstaand incident te maken kan hebben?

* Bent u die automobilist in de zilverkleurige auto? Dan wil de politie u graag spreken, u kunt een belangrijke getuige zijn.

* Heeft u overige informatie? Belt u dan a.u.b. met de recherche in Haarlem via tel.nr. 0900-8844.

Vermeldt u er a.u.b. zaaknummer 202001332 bij.

202001332