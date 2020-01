Getuigen gezocht steekincident Erasmusweg

Op donderdag 2 januari omstreeks 19.00 uur ontving de politie een melding over een man die vlakbij tramhalte station Moerwijk in het water zou liggen. Toen agenten aan kwamen troffen zij de 28-jarige man, op de kant, doorweekt en met steekwonden aan.



Getuigen

De politie is op zoek naar de verdachte(n) en wil graag in contact komen met getuigen. Heeft u informatie of heeft u iets gezien of gehoord wat hiermee te maken kan hebben? Geef uw informatie dan door via het telefoonnummer 0900-8844. Dit kan ook via Meld Misdaad Anoniem (M) 0800-7000.