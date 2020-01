Man aangehouden voor brandstichting CBR-gebouw

Rond 07.45 uur kreeg de politie de melding van een brand in het CBR-gebouw aan de Lange Kleiweg. Op het moment van de brand bevonden zich circa dertig mensen in het gebouw. Zij konden ongedeerd naar buiten komen.



In de omgeving van het gebouw konden agenten al snel een 38-jarige verdachte aanhouden. De man zit vast en wordt gehoord op het bureau. Het gebouw is inmiddels verzegeld. De Forensische Opsporing van de politie doet verder onderzoek naar de brandstichting.



Getuigen gezocht

De politie komt graag in contact met getuigen van de brandstichting. Heeft u iets gezien of gehoord? Of beschikt u over videobeelden? Bel dan 0900-8844 of M 0800-7000.