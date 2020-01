Vier jongeren aangehouden voor heling scooter

Surveillerende agenten reden rond 15.35 uur in de Mendelssohnstraat en zagen door een viertal jongeren die een scooter duwde en sleepte. Toen de jongeren de agenten in de gaten kregen, splitsten ze op en liepen zonder de scooter weg via de brandgangen. De agenten wisten ze alle vier te vinden en hebben ze aangehouden voor poging heling. De scooter is in beslag genomen. Een van de verdachten had bovendien een startpistool bij zich en een tweede jongen en imitatievuurwapen. Na een eerste verhoor mochten zij weer naar huis. De politie doet verder onderzoek.