Beroving en mishandeling

Incident

Rond 22.00 uur reed de man met de bromfiets op het fietspad op Op De Bos toen drie jonge mannen op twee bromfietsen hem tot stilstand dwongen. Een van de mannen gebruikte geweld richting het slachtoffer. Daarna gingen ze er met het voertuig vandoor. De gestolen bromfiets is van het merk BTC, type RIva, rood van kleur en voorzien van een windscherm op het stuur.

Getuigenoproep

Heeft u rond 22.00 uur drie jonge mannen op twee danwel drie bromfietsen zien rijden op Op De Bos? Heeft u de betreffende bromfiets zien rondrijden na 22.00 uur donderdagavond? Of heeft u wellicht meer informatie? Deel dit dan via 0900-8844, via onderstaand tipformulier of anoniem via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).