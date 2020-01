Getuigen gezocht beroving Helmond

Op de Korhoenderhof in Helmond trof het slachtoffer al joggend een groep van 4 à 5 personen aan die met hem in gesprek wilde. Na een korte woordenwisseling gaf het slachtoffer aan dat hij verder wilde joggen. Op dat moment werd hij van achteren vastgegrepen, met een mes bedreigd en tegen de grond gewerkt. De belager vroeg onder bedreiging van een steekwapen om geld. Vervolgens kwam er een tweede persoon bij die het slachtoffer fouilleerde om te kijken of hij spullen van waarde bij zich had.

Het slachtoffer wist op enig moment het steekwapen te ontfutselen van zijn belager en gooide dit weg. Een van de belagers had zijn zinnen gezet op het horloge van het slachtoffer, maar kreeg dit niet snel genoeg af. Om zijn dreigement kracht bij te zetten, vond een van belagers het nodig om het slachtoffer dat vastgepind op de grond lag tegen zijn hoofd, armen en benen te trappen. Het slachtoffer vreesde voor zijn leven door het buitensporig geweld dat werd gebruikt. Hij riep om hulp en de daders zetten het op een rennen richting het kruispunt bij de Rank. Een getuige heeft geprobeerd de daders te achterhalen. Daarna heeft hij zich over het slachtoffer ontfermd.

Het slachtoffer is uiteraard enorm geschrokken en ontdaan door het hele gebeuren. Hij heeft een behoorlijke zwelling overgehouden aan de mishandeling. We willen iedereen die meer weet van de beroving vragen ons dit te melden. Tips kun je doorgeven via onderstaand tipformulier of via 0900-8844. Anoniem melden kan ook via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.

Dader 1: dit betreft de persoon die het slachtoffer staande hield en hem aansprak

blank uiterlijk

1.80 meter lang

ongeveer 16 jaar

blond kort haar

donker gekleed, witte sneakers

Dader 2: dit betreft de persoon die het slachtoffer heeft bedreigd en mishandeld