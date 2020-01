Politie zoekt getuigen na geloste schoten

Donderdagnacht kwam er rond 03.40 uur een melding binnen dat er schoten waren gehoord op de Francois Valentijnstraat te Almere. Na onderzoek blijkt dat er inderdaad schoten zijn gelost. De politie heeft niemand aangehouden en niemand raakte gewond.

Heeft u iets gezien?

De politie is op zoek naar getuigen. Was u in de Francois Valentijnstraat? Of in de buurt? Heeft u iets opvallends gezien overdag, ‘savonds of rond 03.30 uur? Heeft u iets gehoord van dit incident of beschikt u over camerabeelden? Bel dan de politie via 0900-8844 of het onderstaande tipformulier. Wilt u liever anoniem melden? Dat kan ook via Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 of M-Online.