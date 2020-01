Politie ontdekt hennepkwekerij na anonieme tip

Dankzij een tip van een alerte buurtbewoner troffen agenten afgelopen dinsdag een hennepkwekerij aan in een bedrijfspand waar een groot aantal hennepplanten is aangetroffen en diverse goederen. De hennepplanten zijn direct vernietigd. De goederen die zijn aangetroffen in het pand zijn in beslag genomen voor nader onderzoek. Inmiddels is de 62- jarige verdachte heengezonden. De recherche onderzoekt de rol van de 54- jarige verdachte in deze zaak.