Twee mannen aangehouden voor diefstal shovel

Rond 02.50 uur kreeg de politie een melding dat er aan de Mosterdwal in Beneden-Leeuwen twee mannen geprobeerd hadden een shovel te stelen. De melder had gezien dat de mogelijke verdachten in een auto waren gestapt en er vandoor gingen. De politie was snel ter plaatse en kon de auto een stopteken geven. De twee mannen werden aangehouden en zijn naar het bureau overgebracht voor verhoor.

2020046392 AC