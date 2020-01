Getuigen gezocht: winkelwagen van parkeerdak centrum Hilversum gegooid.

Er is een onderzoek gestart naar beide incidenten. De wijkagent heeft een buurtonderzoek gedaan en met verschillende mensen gesproken. Ook zijn er camerabeelden opgevraagd op een aantal locaties. En is er gekeken naar een eventuele vluchtroute. Heeft u informatie over de incidenten wat kan helpen bij het onderzoek? Of heeft u camerabeelden en deze nog niet gedeeld met de politie? Geef dit dan door via 0900-8844. Het uploaden van de beelden is ook mogelijk via het onderstaande tipformulier.