Getuigenoproep Canta te water Westerdok

Meerdere omstanders horen en zien het invalidevoertuig te water gaan en springen het water in om het slachtoffer, een 64-jarige vrouw, hulp te bieden. De politie komt graag in contact met getuigen, waaronder één vrouw in het bijzonder. Het slachtoffer is door hulpdiensten in kritieke toestand naar het ziekenhuis vervoerd.