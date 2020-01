Opnieuw verdachte aangehouden i.v.m. moord Derk Wiersum

Een arrestatieteam hield de verdachte maandagochtend in Amsterdam aan. Vandaag, donderdag 30 januari, is hij voorgeleid aan de rechter-commissaris die hem voor een periode van veertien dagen in bewaring heeft gesteld. De verdachte zit momenteel in alle beperkingen. Er worden daarom ook geen verdere bijzonderheden over deze verdachte en/of de verdenkingen tegen hem gedeeld.

Direct na de aanhouding zijn, onder leiding van de rechter-commissaris, op twee locaties in Amsterdam en Rotterdam doorzoekingen gedaan.