Politie onderzoekt overval op supermarkt en zoekt getuigen

De politie zocht nog naar de man, maar kon hem niet vinden. Beelden zijn veilig gesteld en uiteraard wordt een nader onderzoek ingesteld. De hulp van het publiek kan daarbij heel belangrijk zijn. Wellicht is iemand getuige geweest van de overval en heeft hij/zij nog niet met de politie gesproken. Misschien heeft iemand informatie die naar de dader kan leiden. De overvaller droeg een grijze pet en een winterjas met daaronder een rode polo. De man had een baardje.



Heeft u informatie? Bel dan met de politie op 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.