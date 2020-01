Vuurwapen aangetroffen tijdens controle

De auto is aan de kant van de weg gezet en politiemensen controleerden de twee inzittenden. In de auto trof een van de agenten een vuurwapen aan. Beide inzittenden (19 en 23 jaar, zonder vaste woon- of verblijfplaats) zijn hierop aangehouden en overgebracht naar een politiecellencomplex.

De 19-jarige man, de bestuurder van de auto, is later weer in vrijheid gesteld, de bijrijder heeft een verklaring afgelegd en is daarna in verzekering gesteld. Hij zit dus nog vast. Het vuurwapen is in beslag genomen en zal worden onderzocht.