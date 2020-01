Bestuurder gestolen auto steelt 2e auto bij aanrijding

Rond 7.00 uur vond een aanrijding plaats tussen twee personenauto’s. Het was een aanrijding met alleen materiele schade. Een van beide auto’s bleek te zijn gestolen in Duitsland en voerde gestolen kentekenplaten. Na de aanrijding reed een derde auto tegen de stilstaande (gestolen) auto. Een vierde automobilist die kwam aanrijden stopte zijn auto en stapte uit om te kijken wat er was gebeurd. Op dat moment stapte de bestuurder van de gestolen auto in de geparkeerde auto, van de man die naar de aanrijding stond te kijken en vluchtte met de auto richting Well. De politie trof de gestolen auto aan in Well en van de bestuurder ontbreekt elk spoor.