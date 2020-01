Project Pandora: drie aanhoudingen en aantreffen vuurwapen

Blerick - Overlastmeldingen van buurtbewoners waren woensdagavond aanleiding voor politieagenten van het project Pandora om poolshoogte te nemen in de Blerickse wijk Klingerberg. In een auto troffen de agenten drie jongeren aan en een vuurwapen. Het drietal is aangehouden en de auto en het vuurwapen zijn in beslag genomen.