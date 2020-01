Tientallen bekeuringen uitgedeeld bij controle in Hoensbroek

Zijn er vaker dergelijke criminaliteitscontroles?

De politie organiseert regelmatig lokale en (eu-)regionale controles met flexibele interventieteams in gericht op deze dadergroepen, met als gevolg een grotere pakkans en een betere informatiepositie. Deze gezamenlijke controleactie vandaag past perfect in het Integraal actieplan tegen mobiel banditisme van de politiediensten in de euregionale driehoek

Wat is mobiel banditisme?

De term mobiel banditisme wordt gebruikt voor internationaal rondtrekkende criminele groepen, die zich schuldig maken aan verschillende misdrijven als winkel- en ladingdiefstal, inbraak in woningen en bedrijven, oplichting en zakkenrollerij.

Wat is ANPR en hoe werkt het?

Met ANPR (Automatic NumberPlate Recognition) scant een camera kentekens van voorbijrijdende voertuigen. De gelezen kentekens worden vergeleken met een referentiebestand in een computersysteem. Een referentiebestand is een lijst met kentekens die op naam staan van personen die worden gezocht, boetes open hebben staan of om andere redenen bij de politie bekend zijn zoals mobiele criminelen en rondtrekkende dadergroepen. Controle van de hits hiervan levert niet alleen een schat aan informatie op voor lopende rechercheonderzoeken maar vaak ook aanhoudingen van verdachten. Bij deze controles treft de politie vaak inbrekerswerktuigen en/of gestolen goederen aan.