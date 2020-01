Aanhoudingen na gevaarlijke achtervolging

Met snelheden van 140 tot 150 kilometer per uur raasde de Duitse auto over de vluchtstrook langs het vele verkeer richting Woerden. Door de drukte op de snelweg en de hevige hagelbuien was er sprake van een uiterst gevaarlijke situatie. Tijdens de achtervolging gooide de bijrijder een blauwe doos uit de auto. Hierin bleek later crystal meth te zitten. Crystal meth is methamfetamine in kristalvorm en is een sterk verslavende harddrug..