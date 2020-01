Diefstal, een inbraak en een gewapende overval in Bureau Brabant

Winkeldiefstal

Helmond – Een donkere man met een capuchon op nam vorig jaar op 21 november een jas weg uit een winkel aan de Elzaspassage. De man liep door het winkelcentrum een beetje heen en weer. Het leek alsof hij op de juiste gelegenheid wachtte. Het duurde niet lang of die gelegenheid diende zich aan. Hij pakte een jas van een rek en nam de benen. We hebben beelden van deze man. Wie herkent hem?

Inbraak in ijssalon

‘s-Hertogenbosch – Een inbraak in etappes in een ijssalon aan de Visstraat in Den Bosch vorig jaar in de nacht van 26 op 27 augustus. Eerst wordt de deur van de ijssalon opengetrapt door iemand die vervolgens weer verdwijnt. Later komt hij weer terug, loopt door naar binnen. Kennelijk weet hij de weg en wat hij moet hebben. Nog geen minuut later komt hij weer terug met kluis en al. Kijk met ons mee. Wie is deze man en waar kunnen we hem vinden?

Gewapende overval goudwisselshop

Eindhoven - Maandagmiddag 23 december, rond 16.15 uur, komt een man het goudwisselkantoor aan de Leenderweg in Eindhoven binnen. De winkelmedewerker was op dat moment nog bezig met het helpen van een klant. Terwijl hij de klant helpt laat hij een tweede man de zaak binnen. Direct nadat de eerste klant is vertrokken bedreigt de overvaller de winkelmedewerker met een vuurwapen en eist geld en goud. Er ontstaat een worsteling met de overvaller en de medewerker in het goudwisselkantoor. Hierbij blijft de medewerker ongedeerd. Tussen 16.30 en 16.40 uur vlucht de overvaller, te voet én met de buit in de richting van het Floraplein in Eindhoven. Op camerabeelden wordt de verdachte getoond.

Uitzending

