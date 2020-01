Opnieuw onbekende dode geïdentificeerd

‘Dat er nu een nieuwe match is, is geweldig nieuws’, reageert teamleider Izanne de Wit van het Landelijk Bureau Vermiste Personen (LBVP). ‘Wij bekijken voortdurend een zaak opnieuw, om alsnog een match te vinden. Dat loont. Dit laat ook zien dat we achterblijvers op tijd moeten bereiken. De tijd dringt.’

De kans om iemand te identificeren is het grootst bij eerstegraads familieleden, zoals broers of zussen, ouders of kinderen. De Wit: ‘Om onbekende doden te identificeren hebben we écht referenten nodig. Ik hoop dat nabestaanden niet meer twijfelen, maar ook DNA afstaan als ze iemand in hun familie missen.’