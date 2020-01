Politie zoekt getuigen na zedenmisdrijf

We zoeken nu mensen die op die maandag iets gezien hebben dat ons kan helpen bij het onderzoek. We kunnen geen duidelijk signalement geven, maar hebben wel de volgende vragen:

Wie heeft er in de omgeving van het Kerkpad op maandagavond 20 januari tussen 21.00 en 23.00 uur iets verdachts gezien?

Wie heeft er op die avond in de omgeving van het Kerkpad, President Kennedylaan en de verdere omgeving een man gezien die zich verdacht gedroeg?

Heeft er iemand andere informatie die mogelijk kan bijdragen aan het oplossen van deze zaak?

Bel dan met de politie via 0900-8844. U kunt uw informatie ook doorgeven via het tipformulier (politie.nl) .

Tot nu toe hebben we niet gecommuniceerd over deze zaak. We zijn altijd erg terughoudend bij zedenzaken, omdat ze een grote impact op het slachtoffer hebben. Daarom geven we ook niet meer details vrij over wat er precies is gebeurd.

2020032105/2020032102