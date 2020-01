Aanhouding voor achterlaten bestelbus met grondstoffen voor synthetische drugs op A12

Agenten troffen in de bestelbus gevaarlijke chemicaliën aan; de brandweer heeft onderzoek in en om de bestelbus gedaan om vast te stellen wat voor chemicaliën zich in het voertuig bevonden. Uiteindelijk wees onderzoek uit dat het ging om chemicaliën die gebruikt worden om drugs te produceren. De bestelbus is destijds afgevoerd en de chemicaliën zijn vernietigd.



Het onderzoek naar wie de bestelbus op die bewuste 11 oktober 2019 heeft achtergelaten leidde uiteindelijk tot de aanhouding van een verdachte. Na verhoor is de 54- jarige man op last van de officier van Justitie weer heengezonden.