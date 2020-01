Aanhouding na beroving bezorger Huizen

Als de bezorger uit zijn auto stapt en hij het bezorgadres zoekt, wordt hij aangesproken door een jongen die hem vertelt dat hij degene is die het eten heeft besteld. Op het moment dat de bezorger de bestelling aan de verdachte geeft, wordt hij door een andere verdachte bij zijn nek gegrepen en op de grond gegooid. Met behoorlijk wat geweld, beroven ze hem van zijn portemonnee.

De politie kon al snel een 16-jarige verdachte uit Huizen aanhouden. De politie is nog op zoek naar de tweede verdachte.

TIPS

De politie vraagt getuigen en mensen die meer weten, contact op te nemen via 0900-8844, via onderstaand tipformulier of anoniem via 0800-7000.