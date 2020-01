Hennepkwekerij aangetroffen

In totaal 801 hennepplanten werden in twee ruimtes onder de flats aangetroffen. De politie kwam de kwekerij op het spoor dankzij tips van alerte omwonenden. Het energiebedrijf constateerde diefstal van stroom. Alle elektra op de plek van de kwekerij werd afgesloten, zodat er geen kortsluiting en/of brand meer kon ontstaan. De politie doet onderzoek om de dader(s) van de kwekerij te achterhalen. De planten en materialen in de kwekerij zijn in beslag genomen. De planten zijn vernietigd.

Ondermijning

De politie heeft veel aandacht voor ondermijnende criminaliteit. We noemen hennepkwekerijen ‘ondermijning’ omdat het onze rechtsstaat ondergraaft; criminelen maken misbruik van legale voorzieningen en panden. Behalve het benadelen van de maatschappij voor eigen crimineel gewin, zorgt deze specifieke vorm van ondermijning voor gevaar voor bewoners door het grote risico op brand. Help ons ondermijnende criminaliteit te bestrijden en uw wijk veiliger te maken. Ziet u vreemde, verontrustende zaken of zaken waarvan u denkt dat ze niet pluis zijn? Meld het dan bij de politie of gemeente.

Tips gevraagd

Getuigen en mensen met meer informatie over de kwekerij, die zich nog niet bij de politie hebben gemeld, kunnen contact opnemen met de politie in Amersfoort via tel. 0900-8844 of via https://www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen. Anoniem tippen kan ook via tel. 0800-7000 of via M-online.